Pastef-Les Patriotes de Kanel dénonce le "larbinisme" et la confiscation de la coordination départementale

La section communale de Pastef à Kanel (sud-est) a publié un texte pour exprimer sa vive inquiétude face à ce qu'elle qualifie de « détournement » des idéaux du parti. Le document datant du 16 août 2025, s'adresse aux dirigeants du parti et dénonce des pratiques qu'elle attribue à des opportunistes arrivés après l'accession de Pastef au pouvoir.



La coordination de Pastef Kanel rappelle qu’elle a été l'une des premières coordinations du pays, créée en 2016. À cette époque, indique la note, « les militants ont travaillé sans relâche, en utilisant leurs propres moyens, pour implanter le parti dans un département dominé par l'ancien régime de Macky Sall. Ils affirment avoir pris des risques réels, au péril de leurs carrières ».



Cependant, Pastef Kanel déclare avoir déjà constaté des « dérives lors des élections législatives », notamment des « alliances discutées sous la table » et des « compromissions » qu'ils ont refusées.



Selon la section de Kanel, depuis l'arrivée au pouvoir de Pastef, le département voit arriver des personnalités qui n'ont jamais milité localement. Ces nouveaux venus, souvent nommés à des postes de responsabilité, profitent de leurs moyens financiers pour s'imposer, avec la complicité de l'actuel coordinateur départemental.



D’après la note, « un ministre aurait imposé l'un de ses amis, ancien membre de l'APR, comme personne de ressource et l'aurait aidé à être promu à un poste de Directeur Général ».

Les militants locaux dénoncent l'utilisation de la coordination à des fins de promotion personnelle, la reproduisant des « pires méthodes de l'ancien régime », telles que : la création de réseaux de redevables à travers des promesses de nomination; la division pour mieux régner et la confiscation du pouvoir au sein de la coordination".



La section communale de Kanel demande aux dirigeants de Pastef de : rétablir un fonctionnement démocratique et transparent de la coordination départementale. Mettre fin aux "parachutages" de personnalités étrangères au militantisme local. Et de rendre leur place aux militants et soutiens historiques qui ont construit le parti dans la région".



« Cette lettre se veut un véritable cri d’alerte, faisant suite à plusieurs signalements restés sans réponse depuis l’après-présidentielle de 2024, adressés aux structures du parti, notamment au Secrétariat général et à certains leaders. Il ne s’agit pas d’une lettre de chantage, mais d’un appel à renforcer et à préserver les valeurs de PASTEF : l’éthique, la morale et le mérite », conclu la note.