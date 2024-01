« Pastef et Avenir Sénégal bi nou begg sont indissociables» : Dr Cheikh Tidiane Dieye donne un cours de français à Amadou Ba

« Le Pastef et Avenir sont indissociables», "je lui donne une leçon de français. Quand deux entitées sont dites indissociables cela veut dire qu' elles existent d’abord individuellement singulièrement et chacune de son côté. Ensuite, elles se sont rapprochées et elles se sont associées à un point tel qu'elles en deviennent indissociables.Quand on dit que ces deux amis sont inséparables cela ne veut pas dire qu’ils font un mais, c'est deux personnes qui ont la même vision les même idéologies. Pastef et Avenir je le confirme, nous sommes les deux face d’une même pièce », a t-il expliqué.« Cheikh Tidiane Dieye revendique son alliance avec le parti dissout mais rejette tout appartenance audit parti et signale qu'il n'ya jamais eu de fusion entre les deux entitées même s'ils ont le même projet.Je revendique cette alliance, une alliance politique, alliance de convictions mais en aucun cas nos partis, nos entités ne se sont fusionnés. Moi j’ai une plateforme indépendante qui s’appelle Avenir Sénégal bi nou begg qui a été constituée comme une plateforme politique indépendante. Ousmane Sonko dirige un parti politique qui s’appelle Pastef qui a un recipicé. Nous, nous n'avons pas de recipicé et nous le voulons comme ça», a déclaré M.Dieye.Revenant sur la première preuve presentée par le camp du Premer ministre au Conseil Constitutionnel dans la logique de l'écarter de la course, le Docteur soutient: «en montrant ça, Amadou Ba oublie que lui-même, son mentor ou son chef Macky Sall a déjà été aussi aux cotés d’autres acteurs politiques alliés. Est -ce dire que je suis de Pastef, c’est dire aussi que Moustapha Niass est de l’Apr ? ça, c’est déjà une très grande légèreté du point de vue de l’analyse et du point de vue pour étayer la fausseté de ces propos ».