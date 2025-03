Pastef ou l'adage "oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous oindra" (Par Pr Alassane K. KITANE)

« Au regard de ces théories auxquelles adhèrent volontiers les mouvements populistes, les citoyens doivent donc prendre conscience de ces gigantesques manipulations ourdies pas des élites masquées et cesser d’être dupes de la façade démocratique que présente la politique moderne. On peut parler en ce sens d’une fonction cognitive et politique des théories du complot ; fonction de retournement d’un sentiment diffus de dépossession et d’imputation de l’origine des malheurs de l’humanité. Celle-ci se double en outre d’une fonction psychologique : elles permettent de trouver des réponses simples aux problèmes que chacun rencontre. Tocqueville notait déjà en ce sens qu’« une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie et complexe. » »

Qui n'a pas été insulté dans ce pays par les éléments de ce parti ? Quelle institution dans ce pays n'a été insultée par Sonko ? Les vidéos sont là, c'est du factuel, personne n'invente rien. On vous avait averti, vous aviez déclaré que ceux qui sont insultés le méritent. Vous êtes donc l'alpha et l’Omega du bien et du mal : tout se crée, s'ajuste et s'évalue en fonction de vous ! Vous êtes qui ? Macky sall avait rempli ses prisons de casseurs là où vous remplissez les vôtres par des "insulteurs". Méditez cette décadence plutôt que de vous engager dans une lutte contre les libertés. Vous ne pouvez pas réinventer notre démocratie, vous ne pouvez pas créer une censure alors que vous avez fait sauter toutes les censures morales et politiques. Méditez cette maxime de Kant : « Agis de telle sorte que ta volonté puisse se considérer elle-même en même temps comme légiférant universellement grâce à sa maxime. »En réalité cet accès de colère est la manifestation déguisée d’une peur. Pastef a peur, très angoissé d’une grande angoisse. Ils savent qu’ils ne feront rien, qu’ils sont incapables de changer ce pays ou même de le maintenir au niveau où il était avant eux. Pastef sait pertinemment que tôt ou tard son manège sera découvert et dévoilé à la face du monde entier. Pastef sait qu’il ne peut même pas trouver de solution aux problèmes qu’il a lui-même créés, a fortiori aux problèmes complexes de la gouvernance dans un monde globalisé. La pente émotive sur laquelle il a installé le Sénégal obéit à un calcul : embarquer les gens dans une situation de confusion où la vérité et le raisonnement discursif ont la même valeur épistémique que n’importe quel sentiment.La force du Pastef est évidemment sa faiblesse : la haine et la violence nourries d’un complotisme ambiant qui oppose le peuple à toutes les élites, y compris celles religieuses. A force désacraliser tout, ils ont oublié que le sacré, qu’il prenne la forme laïque ou religieuse, est la force souterraine qui garantit toute transcendance à la moralité. Les soviétiques avaient aboli la religion, mais concomitamment, ils avaient élevé au rang de dogme le parti communiste et le matérialisme historique. Cette « science » était tellement « vraie » qu’elle était devenue irréfutable perdant du coup sa scientificité. La suite est connue. Pastef confond certitude et vérité objective ; entêtement et courage ; obsession et détermination rationnelle.Dans son livre « Le siècle du populisme », Pierre Rosanvallon, explique comment la culture des émotions (choix ou façon de se comporter face au réel) se nourrit du conspirationnisme pour court-circuiter la pensée objective et bien documentée.Trouver des coupables aux malheurs des hommes est plus simple comme posture cognitive que d’en trouver les causes. Les primitifs accusaient les esprits et les dieux pour expliquer le « mauvais sort » qui leur tombait dessus ; les populistes accusent les élites des choses les plus anodines. Quand ils sont dans l’opposition, c’est le pouvoir qui a tort ; quand ils arrivent au pouvoir, c’est l’opposition qui a tort et qui empêche de réussir. Avec de tels individus, la posture discursive est bloquée ou handicapée parce qu’ils se meuvent dans une sphère fermée à la raison. Ils sont convaincus d’avoir un droit divin sur le bien et le mal et, par ricochet, sur la dignité, la liberté et même la vie des autres.Le développement et la propagation de cette fonction cognitive et politique des théories du complot a donné l’impression aux gens les plus vides d’esprit la conviction qu’ils sont au même niveau que n’importe quel savant, professeur d’université, etc. « On te connait », « tu fais partie du système », « tu étais dans telle structure, on sait beaucoup de choses sur toi », « on aura ta peau », « tu es aigri » : des expressions simples, fausses et dénuées de toute volonté de vérité et à la limite puériles, mais ça marche.La fonction cognitive et politique est efficiente parce que ça permet à tous les revanchards (ceux qui rejettent la responsabilité de leurs ambitions inassouvies sur autrui) de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser et de se faire une virginité à la fois morale et politique. Combattre ce système de pensées n’est ni de la méchanceté (mot magique de leur lexique) ni de la prétention : c’est juste un devoir de lucidité.