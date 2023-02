Patrice Motsepe, président de la CAF : « le CHAN en Algérie est le meilleur de tous les temps »

Débuté le 13 janvier dernier, la 7ème édition du CHAN sera bouclée, samedi au stade Nelson Mandela de Baraki avec l’affiche entre le pays hôte, l’Algérie et le Sénégal.



Après trois semaines de compétitions, 27 matchs ont été disputés pour le moment pour 54 réalisations. Au-delà de la moyenne de but par match encourageante, ce sont la qualité du jeu, l’ambiance dans les différents stades et l’organisation, qui ont séduit les amateurs du football africain.



Face à la presse jeudi, le président de la CAF, Patrice Motsepe n’a pas attendu la fin du tournoi pour tirer le bilan du tournoi. Le patron du football africain a indiqué que le CHAN en Algérie est la meilleure de toutes les éditions.



« Je dis avec assurance que le CHAN en Algérie est le meilleur de tous les temps. Dans l’histoire du CHAN en Afrique, c’est vraiment la meilleure édition. La qualité du football, des installations, des stades, des terrains, des arbitres, la VAR, les hôtels, les transports. La meilleure. Le public algérien va même aux matchs où leur équipe ne joue pas, pour montrer la passion et l’amour du football. Cette édition du CHAN est sans hésitation la meilleure de l’histoire », a soutenu le président de la CAF.



Pour cela, il a tenu à remercier et féliciter les autorités algériennes, qui se sont données les moyens pour faire de cette 7ème édition une réussite.