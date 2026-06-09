Patrimoine foncier spolié : le Khalife général de Ndiassane demande une intervention urgente de l’État

Le Khalife général des « Khadres », Cheikh Bou Sidy Mokhtar Kounta, a saisi le président Bassirou Diomaye Faye pour dénoncer une « vaste spoliation » foncière touchant le patrimoine historique de sa famille.



Dans une correspondance, relayée par L’observateur, le guide religieux pointe du doigt des « opérations de morcellement, d'occupation ou d'appropriation » qu’il juge illégales, affectant des domaines situés dans les régions de Saint-Louis, Thiès et Dakar.



Il mentionne notamment le cas de Thioune Kounta (Thiès), où 1 098 hectares seraient au cœur de ces litiges, tout en évoquant la « complicité présumée de certains services déconcentrés de l'État ».



Face à ce qu’il qualifie d'atteintes répétées à des droits de propriété « hérité de plusieurs générations », le Khalife demande une intervention urgente de l’État.

Il réclame « l'arrêt immédiat des expropriations » ainsi que « l'ouverture d'une enquête administrative impartiale » pour faire la lumière sur ces dossiers.



Se disant prêt à fournir toutes les preuves documentaires nécessaires, le guide religieux souligne que ces tensions foncières menacent de « fragiliser la paix sociale » autour de domaines historiquement rattachés à la cité religieuse de Ndiassane.