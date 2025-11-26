Patriotisme économique : Le Président Diomaye lance l’initiative « Sunu Champion » en décembre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 26 novembre 2025 sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans sa communication, le Président a mis l’accent sur le renforcement du patriotisme économique et sur le lancement effectif de l’initiative « Sunu Champion ».



Dès l’entame, le président de la République a rappellé au Gouvernement la place primordiale qu’il accorde au développement du secteur privé national dans la mise en œuvre de la Vision « Sénégal 2050 ».



Dans ce cadre, il demande au Premier ministre de replacer davantage les acteurs du secteur privé national et les entreprises locales au cœur de la mise en œuvre des programmes et projets publics et d’accélérer la rénovation opérationnelle du cadre de pilotage et de suivi-évaluation des investissements privés au Sénégal.



Le Président Faye a par ailleurs annoncé qu’il présidera, la première réunion du Conseil présidentiel de l’Investissement rénové, dans la deuxième quinzaine du mois de mars 2026 et demande au Premier ministre de préparer, avec l’ensemble des acteurs impliqués, cette importante réunion qui entre dans le cadre du redressement et de la relance de l’économie nationale.



En outre, le chef de l’Etat invite à veiller à l’exécution optimale des plans d’actions issus de la Stratégie nationale de Promotion de l’Investissement et de Développement du Secteur privé.



Enfin, il informe le Conseil de l’initiative présidentielle dénommée « Sunu Champion », qui sera effectivement déployée à partir du mois de décembre 2025, pour promouvoir l’émergence de champions nationaux, en vue de renforcer le rôle primordial des acteurs économiques nationaux et des entreprises locales dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.

