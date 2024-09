Patronat : vers la fusion du CNES et du CNP, selon Amadou Seck

La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et le Conseil national du patronat (CNP) vont vers la fusion de leurs deux entités. Les deux organisations patronales vont désormais parler « d’une seule voix » face au gouvernement, a fait savoir, lundi, le vice-président du CNP, Amadou Seck.



« Aujourd’hui, avec l’avènement du Projet (Nouveau référentiel des politiques publiques), les nouvelles autorités veulent parler avec le patronat d’une seule voix. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et le Conseil national du patronat (CNP), qui sont les deux structures plus importantes du patronat, vont fusionner », a-t-il expliqué à l’APS.



Amadou Seck se prononçait à l’occasion de la réunion préparatoire des états généraux de l’industrie et du commerce.

Selon lui, le travail entamé pour arriver à cette fusion va se réaliser « d’ici la fin de l’année ».



« Je crois que c’est une très bonne chose qui permet aujourd’hui au secteur privé d’être renforcé, parce qu’on nous a toujours reproché d’être divisés et je crois que c’est une amorce », a estimé l’homme d’affaires.



Selon lui, cette nouvelle démarche permettra à ces organisations de « fusionner » leurs branches d’activités, comme l’industrie, le commerce et les assurances, pour « pouvoir parler d’une même voix », ce qui « sera bénéfique pour les autorités et pour le patronat », d’après le président de l’Union des prestataires industriels et commerçants du Sénégal (UPIC)



Amadou Seck précise que le CNP et la CNES regroupent pratiquement « 90% des entreprises formelles dans des divers secteurs d’activités ». Elles vont, selon lui, de l’agro-alimentaire au gaz, en passant par le pétrole, les filières tomates et riz et même des concessionnaires automobiles.



Le secrétaire d’Etat au Développement des petites et moyennes, Ibrahima Thiam, s’est félicité de la décision des deux organisations patronales.