Patte d’Oie Builders: 4 paquets de chanvre indien, 3 cornets, saisis

Quatre (4) paquets de chanvre indien et trois (3) cornets, ont été saisis par les policiers du commissariat des Parcelles assainies à la Patte d’Oie Builders, une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar. La saisine a eu lieu lors d’une patrouille en plein jour.



Décidés d’en découdre avec les trafiquants de stupéfiants dans cette zone, les limiers veillent au grain de jour comme de nuit. C’est ainsi qu’une bande de trois personnes a été arrêtée le 1er mai dernier. Amadou W, 33 ans, Serigne Saliou Nd, 26 ans, Pa Laye S et Abdou Laye Nd ( élèves), ont été surpris en plein jour en train de griller tranquillement leurs joints.



Arrêtés, ils ont été déférés au parquet pour détention et usage collectif de chanvre indien, informe L'AS.