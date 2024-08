Paul Dominique Corréa «  il n’y a jamais eu de problème de voile dans les écoles privées catholiques … il y’a une manipulation de la presse »

L’association présence chrétienne et membre par ailleurs du conseil national du laïcat et donc consignataire du communiqué sur la sortie « maladroite » du PM Ousmane Sonko du débat qui porte sur le voile . En effet, Paul Dominique Corréa entend dire que cette affaire n’aurait pas dû en arriver là. A ce propos, il déclare « il n’y a pas eu de problème de voile au Sénégal.il y’a eu un problème en 2019 avec l’institut saint Jean d’Arc , c’était un problème de comportement d’un groupe d’élèves qui ont voulu passer outre le règlement intérieur de l’école »



Le foulard n’as jamais été un problème par contre certains comportements sont bannis par exemple « l’enfant qui refuse de s’asseoir à côté d’un élève de sexe opposé ou bien qu’il s’isole par groupe d’affinité dans la cour de l’école »



Selon Paul Dominique Corréa « l'école est un cadre de socialisation et tous les comportements contraire à cet état d’esprit sont bannis donc c’est la logique qui prévaut à ces règlements intérieurs qui sont une condition d’accès à ces écoles qui font des résultats satisfaisants à chaque examen »



Cependant le président de Présence chrétienne fustige une manipulation de la presse dans cette affaire « vous savez dès que vous touchez à la religion c’est très sensible et tout de suite les gens peuvent réagir au cas de tour , mais au bout de quelques jours beaucoup de gens sont venus vers l’information pour se rendre compte que c’était un problème de discipline et de respects des règlements ».



En outre , « sur la question du voile j’invite les gens à plus de pondération plus de calme parce qu’en réalité je reste convaincu que rien ne peut remettre en péril notre vivre ensemble ni remettre en cause notre vivre ensemble », a-t-il déclaré.