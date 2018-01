"Pays de merde" : Barthélémy Dias demande aux juges sénégalais de prouver que Trump n'a pas raison

Le maire de la Mermoz-Sacré Coeur pense que le Président américain Donald Trump est "un Président de merde". Néanmoins, Barthélémy Dias s'est demandé si les propos du "leader du monde libre", qui a traité le Haiti et les pays africains de "pays de merde", n'étaient pas vérifiés dans un pays comme le Sénégal, où "l'Exécutif et le Législatif confirment les propos de Donald Trump".



"En regardant le comportant de certains de nos magistrats comme le procureur de la République et le Doyen des juges, on se pose la question de savoir est-ce que le Président Donald Trump n'a pas raison de traiter, malheureusement, nos pays de pays de merde", a dit Dias-fils au sortir de l'audience de ce jeudi au tribunal de Dakar