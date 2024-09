Paysage politique sénégalais : un nouveau parti voit le jour

Un nouveau parti a vu le jour dans la politique sénégalaise. Il s'agit du parti "Le Pouvoir" pour une utilité nationale. Ce nouveau cadre politique veut mettre " le citoyen au cœur du développement de la nation". Pour ce faire, il compte s'appuyer sur un socle de valeurs telles que " la citoyenneté"," la solidarité","l'entrepreneuriat" et le " respect de l’environnement’’. Ainsi, ils veulent bâtir les bases d'une société " durable ", " solidaire", " équilibrée et " prospère".



Cette nouvelle formation politique ambitionne également de restaurer les valeurs civiques, favoriser l'inclusion sociale, et de faire la promotion de l'éducation, de la formation et de la protection de l'environnement, d'après le communiqué diffusé par le nouveau parti politique.



Pour dérouler leur agenda, la nouvelle organisation politique compte s'appuyer sur sept (7) axes stratégiques tels que " le taux d'utilité sociale, la restauration des valeurs, le programme zéro saleté, la solidarité nationale, entrepreneuriat sociale, l'éducation et la formation et le développement durable.