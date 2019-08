Pds: Les "Karimistes" réclament et obtiennent de Wade les têtes de Dr Cheikh Seck et Abdou Aziz Diop

Le vent du changement continue de troubler le Parti démocratique sénégalais. Hier-mardi, le Secrétaire général national de la formation libérale, Me Abdoulaye Wade a reçu en audience, les cardes "Karimistes". Et ces derniers ont demandé à leur mentor de démettre Dr Cheikh Seck et Abdou Aziz Diop de leurs postes respectifs de président et de secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux.



Un souhait exhaussé par le « Pape du sopi », selon le journal Les Echos. Qui ajoute que le président Wade a accédé à leur demande et leur a demandé de lui proposer deux profils pour qu'il procède au remplacement des deux.