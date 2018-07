Pêche : Macky signe les accords et oblige ses pêcheurs à déverser leurs prises sur le sol mauritanien

Les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie ont été signés par les Président Aziz et Macky Sall, en marge du Sommet de l'Union Africaine qui s'est tenu à Nouakchott.

D'après les informations recueillies par nos confrères de la Rfm, le chef de l'Etat sénégalais a accepté les conditions posées par son homologue et qui obligent désormais les pêcheurs sénégalais de déverser leurs prises sur le sol mauritanien.

Le ministre mauritanien de la Pêche Nani Ould Choukrar explique ces conditions par la politique sécuritaire de son gouvernement en ce qui concerne la préservation des espèces maritimes.

"La Mauritanie a inscrit sa gestion dans la durabilité et donc il est extrêmement important pour nous de veiller à identifier et à dénombrer les quantités qui sont pêchées dans nos eaux pour permettre de ne pas extraire plus que la nature demande. C'est dans ce cadre que la loi prévoit que l'ensemble des captures réalisées dans nos zones territoriales puissent être débarqué et connu à l'avance", a-t-il confié avant d'ajouter que cette mesure converge avec l'intérêt des pêcheurs.



En contrepartie, la République islamique de Mauritanie va construire un nouveau quai de pêche à trois kilomètres de Saint-Louis.