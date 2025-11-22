Pêche Sénégal–Mauritanie : le protocole reconduit en attendant un nouvel accord

Le Sénégal et la Mauritanie ont acté la reconduction du protocole de pêche liant les deux pays, en attendant l’aboutissement du nouveau cadre de coopération halieutique. Selon le ministère des Pêches et de l’Économie maritime, cette reconduction a pris effet à partir du 13 novembre 2025. Le protocole initial, signé le 5 juin 2024 à Nouakchott et entré en vigueur le 23 juillet 2024, avait pris fin le 22 juillet 2025. La Mauritanie avait alors accordé une prorogation exceptionnelle de deux mois pour éviter toute rupture dans les activités des pêcheurs sénégalais.



Selon le ministère, l’élaboration du nouveau protocole s’est révélée plus longue que prévu en raison de la technicité des enjeux et de la volonté commune des deux États d’approfondir leur coopération. C’est dans ce contexte que les administrations des deux pays ont convenu de prolonger l’ancien document, le temps de finaliser les négociations en cours. Ces discussions portent notamment sur « l’amélioration des conditions d’exercice des pêcheurs artisanaux, l’augmentation du nombre de licences et l’adaptation du dispositif aux besoins exprimés par les communautés de pêche, particulièrement celles de Saint-Louis. »



La période transitoire permettra également de statuer sur la demande d’une trêve hivernale formulée par les pêcheurs, motivée par la remontée précoce vers le nord des ressources pélagiques et par la nécessité d’entretenir le matériel de pêche. Cette pause vise à assurer une reprise plus sécurisée et plus durable de l’activité.



Le ministère souligne « la satisfaction des pêcheurs de Saint-Louis, principaux bénéficiaires de l’accord, qui ont salué la continuité des activités rendue possible par cette reconduction et exprimé leur reconnaissance aux autorités des deux pays. » Sous la conduite de la ministre Fatou Diouf, le département assure poursuivre une coopération bilatérale dans la ligne des accords déjà conclus avec la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, et dans le respect des principes de transparence, de responsabilité et de préservation durable des ressources.

