Pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée-Bissau: le Syndicat national fustige fustige l'attitude de l'Etat

Le Syndicat national autonome des pêcheurs sénégalais dénonce le comportement adopté par l'Etat du Sénégal, depuis l'arrestation des pêcheurs en guinée Bissau. Selon le Secrétaire général Moustapha Dieng et ses camarades, « Les pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée Bissau n’ont commis aucune faute ». Ils ajoutent que les professionnels de la mer respectent les accords signés avec la Guinée. Mais que l'Etat ne veut pas prendre ses responsabilités.



"Il y a des accords de pêche entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ce qu’on demande aux pêcheurs sénégalais, c’est d’acheter des licences qui leur donnent le droit de pêcher. Avant, ils allaient directement en Guinée-Bissau verser l’argent et acheter les licences", informe le sieur Dieng

Avant d'ajouter: "Donc du côté sénégalais, l’administration a pensé qu’il fallait essayer d’harmoniser pour trouver d’autres solutions, disons exiger que les pêcheurs viennent verser l’argent au niveau de la direction de la pêche maritime du Sénégal et que le Sénégal s’occupe désormais de ses licences en espérant que ça va régler le problème"