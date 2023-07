Pedri recale le PSG, l’Italie choquée par l’exclusion de la Juventus en Coupe d’Europe

Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de recruter Pedri, l’exclusion de la Juventus fait grand bruit en Italie, l’Espagne s’enflamme pour le premier Clásico de la saison, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La folle rumeur Pedri

Ousmane Dembélé n’est pas le seul joueur du FC Barcelone à plaire au PSG. On apprenait vendredi que, sur demande du coach Luis Enrique, le PSG aurait activé la piste menant au milieu de terrain Pedri. Le joueur de 20 ans aurait une clause libératoire temporaire qui s’élèverait à 100 M€. Une information que Mundo Deportivo dément puisque la pépite des Blaugranas a récemment prolongé jusqu’en 2026 avec une clause d’1 milliard. De toute manière, le principal intéressé n’envisagerait pas un départ du Barça. Le joueur a la ferme intention de réussir en Catalogne, dans son club formateur.



L’Italie sous le choc pour la Juventus



Tremblement de terre dans le Piémont. La sentence est tombée hier : pour ne pas avoir respecté le fair-play financier, la Juventus ne jouera pas de Coupe d’Europe l’an prochain et devra régler une lourde amende. «Adieu l’Europe», placarde La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Pas d’Europa Conférence League pour la Juve qui laisse donc sa place à la Fiorentina. Une sanction qui fait les gros titres ce samedi en Italie. «Juve out, Viola in», écrit par exemple le Corriere dello Sport. «Pas d’Europe pour la Juve», relaye de son côté Tuttosport. Les pensionnaires de l’Allianz Stadium écopent d’une amende de 20 millions d’euros, dont 10 sous condition si les budgets annuels 2023, 2024 et 2025 du club ne sont pas conformes aux exigences de l’UEFA.



Un Clásico new look

En Espagne, où précisément aux États-Unis, va avoir lieu le premier Clásico de l’année entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux clubs, en tournée estivale, vont s’affronter pour la première fois de la saison. «Cette nuit, c’est Clásico» se réjouit le journal Sport en Une de couverture. Les deux rivaux s’affrontent ce soir au Texas avec de nouveaux visages comme Gündoğan ou Bellingham et sans des joueurs qui ont marqué une époque comme Busquets, Alba ou Benzema. Un Clasico new look, mais pour autant en Espagne, on est hypé par cette affiche. Marca parle d’un «Clásico d’opportunités». Le journal AS nous offre une belle Une avec le duel des nouvelles recrues entre Bellingham et Gündoğan. Dans son encart, le Mundo Deportivo rappelle que ça reste un «Classique très sérieux». Rendez-vous ce soir à 23h.