Pekerman déclare la guerre à Aliou Cissé : "je sais comment faire mal au Sénégal"

Jose Pekerman, l'entraineur de la Colombie a lancé la bataille médiatique en mettant sérieusement en garde l'équipe du Sénégal à propos du duel décisif de ce jeudi 29 juin. Le technicien argentin promet un match "intense et disputé jusqu'au bout" face à l'équipe du Sénégal, dit détenir la recette pour faire mal aux "Lions"

"Je suis très concentré sur l'équipe du Sénégal pour savoir comment lui faire mal", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match à Samara.



Pekerman a également confié aux journalistes, avoir trouvé un plan "pour empêcher à Sadio Mané de jouer" et du coup brouiller les cartes de l'entraineur sénégalais.



Les "Lions" de la Teranga sont la seule équipe africaine encore en lice dans cette Coupe du monde après les éliminations de l'Egypte, du Maroc, de la Tunisie et du Nigéria.

La Colombie fait face à deux options pour se qualifier en huitièmes de finale : gagner ou faire un match nul et espérer une défaite du Japon face à la Pologne.