Pèlerinage aux Lieux Saints de la chrétienté : Le retour !

Le vol spécial de la compagnie Air Caraïbes ramenant « les 350 pèlerins de l’annonciation » est atterri ce vendredi soir à 20h08 sur le tarmac de l’aéroport Dakar Blaise Diagne. Les pèlerins sont accueillis à leur descente par le Secrétaire d’Etat en charge des sénégalais de l’Extérieur auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Diégane SARR, du Directeur de Cabinet du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Augustin FAYE et du Secrétaire général de LAS, Pape Mahawa DIOUF.