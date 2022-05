Pèlerinage de Popenguine: l'Etat et l'Eglise préparent la 133e édition après deux ans de suspension pour cause de Covid-19

Suspendu pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, le Pèlerinage marial de Popenguine, se tiendra cette année du 4 au 6 juin 2022 et va porter sur le thème « l’amour familial : vocation et chemin de sainteté ». Toutes les dispositions seront prises par les autorités compétentes pour assurer le succès de cette reprise dans les meilleures conditions, a assuré le ministre de l'Intérieur.



« La première édition du Pèlerinage marial de Popenguine avait eu lieu en 1888. Je voudrais, au terme de cette réunion préparatoire au Pèlerinage Marial national ou même internationale de Popenguine, vous dire qu'au nom du président de la République, les instructions ont été données pour coordonner l'ensemble des actions nécessaires à la réussite de l'édition de cette année après une pause de 2 ans. C'est un moment fort d'expression de la foi caractérisé par une marche initiée depuis 1981 par les jeunes catholiques. Une marche qui traduit une démarche de foi. C'est l'occasion de la vivifier, mais aussi de rappeler les valeurs cardinales qui fondent la religion chrétienne. Les services de l'Etat ont pris les engagements qu'ils doivent prendre sous la coordination, en CRD, du Gouverneur de Thiès, et je lui répète les instructions d'en assurer les suivis pour permettre une parfaite organisation du pèlerinage de cette année », a déclaré Antoine Felix Diome.



Augustin Sébastien Mamadou Diouf, Directeur des œuvres de l’Archidiocèse de Dakar d’ajouter : « Nous venons d’avoir avec le ministère de l'Intérieur et tous les services compétents de l’Etat, une rencontre dans le cadre du 133e Pèlerinage Marial de Popenguine. Nous sommes restés deux ans sans organiser ce pèlerinage à cause de la pandémie Covid19. Cette rencontre était la dernière pour vérifier tous les engagements des services compétents. Nous prions pour que ce pèlerinage puisse se passer dans de bonnes conditions. Le thème de ce pèlerinage est l’Amour familiale: vocation et chemin de sainteté. Car la famille est la base de la société ».



Poursuivant ses propos, le religieux précise que ce pèlerinage est une démarche de foi qui permettra d’avoir des grâces. « Quand l’éducation est réussie dans la famille, je pense que tout cela se reflète dans la société par de bons comportements. Ce pèlerinage va réunir beaucoup de jeunes venant de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie. Je lance tout simplement un appel aux pèlerins pour une bonne préparation spirituelle, en disant que ce pèlerinage est une reprise. C’est une démarche de foi qui nous permettra d’avoir des grâces », note le coordinateur national de l’apostolat des laïcs.