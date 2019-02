Penchant pyromane de Wade: Aly Ngouille Ndiaye sort enfin l’arrêté pour interdire la vente de carburant en détails (Document)

L'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant la vente temporaire en détails "d'hydrocarbures et de tout produit hautement inflammable dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules à moteur" est enfin sorti. Et il a fallu que Wade débarque à Dakar pour appeler les Sénégalais à brûler les bureaux de vote et le fichier électoral, pour que le premier flic du pays ne sorte ce texte qui d'habitude était porté à l'attention des populations bien avant le début de la campagne présidentielle... A noter que les services du ministre de l'Intérieur se sont trompés sur la date d'entrée en vigueur de la loi. C'est soit le samedi 16 février ou le dimanche 17 février à minuit et non le "samedi 17 février" comme indiqué dans le document...



Ledit arrêté indique l'interdiction de la circulation des véhicules de région à région, la veille du scrutin à minuit au jour de l'élection à minuit...