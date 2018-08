Pendant ce temps...Mansour Faye inaugure des forages à Tambaounda

Attaqué de tous bords à cause de la pénurie d'eau qui sévit depuis des mois à Dakar, Mansour Faye semble répondre que le Sénégal ne se limite pas à sa capitale.

En effet, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement était à Tambacounda jeudi 09 août 2018 pour les ouvrages hydrauliques et d’assainissement du village d’Adjaf-Sankagne.

Accompagné du directeur général de l’Office des forages ruraux (Ofor), Sény Ndao, du directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, Niokhor Ndour, du gouverneur de la région de Tambacounda, El Hadj Bouya Amar, du maire de la commune de Missirah, Sény Sylla, le beau-frère du président de la République a procédé à la réception d’un forage multi-villages de 50 mètres cube/heure, d’un château d’eau d’une capacité de 100 mètres cube, d’une potence, d’un abreuvoir, de 12 bornes fontaines, de 11868 mètres de canalisation.

Ils ont été réalisés dans le cadre du Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (Pepam/Ue) dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou. Un projet financé sous forme de subvention non remboursable par l’Union européenne pour un montant total de 18 milliards de francs Cfa.





Mansour Faye, rapporté par Seneweb d'assurer que l'objectif principal du Pepam/Ue est de réduire la pauvreté et d’améliorer de «façon durable» la santé en milieu rural grâce à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans ces 3 régions. Il vise aussi à améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement.