Pendant que ces gardes du corps croupissent en prison, Issa Sall se distrait

Au moment ou ses gardes du corps croupissent en prison, Issa Sall était à la réserve naturelle de Fathala avec les lions. En effet, arrêté pendant la campagne pour la présidentielle, les gardes du corps du président du Parti de l’unité et du rassemblement non toujours pas reçu la visite d'Issa Sall.



Le candidat à l’élection présidentielle passée, s’est rendu à Fathala, une réserve naturelle animalière située au centre du Sénégal dans la région de Fatick, entre Toubacouta et la frontière avec la Gambie. À 248 km de Dakar, ou le leader de l’unité et du rassemblement se distrait avec des lions.



« Le courage n’est pas seulement un trait de caractère, mais une disposition acquise dans une histoire très personnelle. Entre événement et choix, entre défaites victoires se forme le #Courage. # Indépendance. #04 avril », a posté Issa Sall dans sa page Facebook. Pendant ce temps, des jeunes paient de leur liberté en prison à Tamba pour l’avoir protégé, lui et ces militants face à la population locale.



Des commentaires pimentés ont suivi son post, rapporte « Les Échos ».