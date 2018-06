Pénurie d’eau : Mansour Faye demande aux Dakarois de patienter jusqu'à mi-juillet

Le ministre de l'Hydraulique demande aux populations dakaroises, confrontées au manque d'eau depuis des mois, de patienter encore jusqu'au moi de juillet.

« Nous avions prévu de réaliser des forages à partir de Tasset, Bayakh et de Thiédam pour couvrir un besoin de 60 000 mètres cube d’eau dépassant ainsi le déficit. Ces travaux sont présentement en cours et les forages sont terminés. Mais, comme on ne pouvait pas faire de commande de machine sans que le forage soit terminé C’est la raison pour laquelle des retards de quelques jours voire même quelques semaines ont été notés », a-t-il expliqué avant d'assurer :

« D’ici mi-juillet prochain tous les forages seront en service et produirons environ 45 000 mètres cube d’eau dans une deuxième phase et 60 000 globalement dans la deuxième phase. Ce qui veut dire que le déficit que nous sommes en train de vivre présentement va attendre un petit peu en attendant les réalisations qui sont en cours soient quasiment terminées ».



Par ailleurs, Mansour Faye est revenu sur les travaux de Keur Momar Sarr qui bloque la distribution de l’eau. « L’autre (problème) est lié aux travaux de Keur Momar Sarr qui rentrent un petit peu dans le cadre des décisions qui ont été prise à la suite de la carence survenue en 2013 à Keur Momar Sarr. Sur ce, toutes les actions ont été réalisées, mais il reste une dernière action qui est la mise en œuvre du dispositif sécuritaire des ballons anti-bélier », a-t-il fait savoir.