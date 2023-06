Pénurie de gaz butane : la Sar dément et apporte des précisions

La Société africaine de raffinage (Sar) dément le quotidien « BES Bi ». Dans sa parution de ce de ce lundi 26 juin 2023, le journal a annoncé un risque du gaz butane sous le titre : « Risque sur la disponibilité du gaz butane, Pénurie dans le Pipe ».



Sans trop tardé, la Société Africaine de Raffinage est sortie pour apporter un démenti et d'expliquer ce qui en est. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la société tient à rassurer "les usagers qu’à ce jour, il n’y a aucun risque de pénurie de gaz butane sur le territoire national. Le Sénégal dispose de suffisamment de stock de butane pour approvisionner le marché".



De quoi s'agit-il ? Selon la Sar, "des fuites ont été décelées sur les conduites de la Sar au niveau du corridor de l’usine. La Sar a demandé la suspension du pompage d’un butanier en cours et pris les dispositions idoines pour la sécurisation des lieux et apporter les réponses adéquates en de pareilles circonstances avec notamment une réparation par endroits et le remplacement partiel du pipe, par ailleurs".



A l’issue des travaux, informe la société, "la ligne a été mise en eau et éprouvée aux conditions de pression et de température conformes aux règles en vigueur pour le déchargement des butaniers. C’est ainsi que le butanier a pu reprendre son déchargement total et qu’un autre butanier a démarré son déchargement ce lundi 26 juin 2023".