Performances aux championnats d’athlétisme : le Président Diomaye félicite les athlètes sénégalais

Le Sénégal a rayonné aux Championnats d'athlétisme, à Douala, au Cameroun avec un total de quatre (4) médailles dont trois (3) médailles d'or et une de bronze. Cette performance a été saluée par le président de la République sur ses réseaux sociaux, où il a rendu hommage aux athlètes pour leur remarquable succès.



« Félicitations à nos champions Louis François Mendy, Cheikh Tidiane Diouf et Saly Sarr pour leurs médailles d'or aux 23èmes Championnats d'Afrique d'athlétisme Seniors ! Vous faites la fierté du Sénégal. Votre détermination et vos performances inspirent toute la nation. Bravo ! », a écrit le Président Bassirou Diomaye Faye.