Nigeria : au moins 44 morts dans des attaques coordonnées dans l’État de Kebbi

Au moins 44 personnes ont été tuées dans des attaques coordonnées visant plusieurs communautés de l’État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé la police ce vendredi.



Les attaques ont ciblé des villages de la zone de gouvernement local de Shanga, notamment Gebe, Kalkami, Kawara, Kasoshi, Awaye, Tungar Rini, Binuwa et Dabe, selon un communiqué du commandement de la police de l’État de Kebbi.



Ces violences sont survenues un jour après la mort d’un brigadier de l’armée nigériane, I. A. Braimah, tué avec plusieurs soldats dans une embuscade attribuée au groupe jihadiste Boko Haram dans l’État de Borno, dans le nord-est du pays.



Le porte-parole de la police, Bashir Usman, a indiqué que ces attaques ont conduit les autorités à lancer une opération de ratissage à l’échelle de l’État, visant à lutter contre le banditisme et d’autres formes de criminalité violente.



« D’importants déploiements de personnels de police et d’autres agences de sécurité ont été effectués dans les communautés touchées, permettant un retour à un calme relatif », a-t-il déclaré.



Selon la police, l’opération en cours cible des zones à haut risque, notamment les terres agricoles, les forêts, les zones frontalières et les localités isolées souvent exploitées par des groupes armés. Elle inclut également des patrouilles coordonnées, des opérations de contrôle basées sur le renseignement et des actions conjointes avec d’autres services de sécurité.



Le commissaire de police de l’État de Kebbi, Umar Hadejia, a appelé les habitants à faire preuve de vigilance et à coopérer avec les forces de sécurité en fournissant des informations fiables en temps utile.



Il a également exhorté les chefs traditionnels, les responsables communautaires, les organisations religieuses et les groupes de jeunes à soutenir les efforts en cours pour rétablir la paix et renforcer la sécurité dans l’État.



Le terrorisme, le banditisme et les attaques armées demeurent un défi majeur pour la sécurité dans certaines régions du nord-ouest du Nigeria, où les communautés rurales sont fréquemment prises pour cible par des groupes lourdement armés.