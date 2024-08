Perturbations dans l'exploitation de l'or à Kédougou : les Travailleurs de Sabodala Gold Operations en grève illimitée

L'exploitation de l'or dans la région de Kédougou (sud est) est en proie à des perturbations majeures. Hier jeudi dans la soirée, les délégués de Sabodala Gold Operations (SGO) ont observé un arrêt de travail sur les différents sites de production. Le collège des délégués réclame l'application stricte de l'accord d'établissement signé en 2016 entre la direction de l'entreprise et les employés. Ses membres décrètent une grève illimitée pour exiger le respect de l'accord d'entreprise.



Le point de discorde principal réside dans l'article 8.2 de cet accord, qui prévoit un forfait d'heures supplémentaires pour les cadres des départements de production, plafonné à 12 heures. "Ces forfaits d'heures supplémentaires n'ont jamais été payés aux cadres. À la place, on nous versait une gratuité qui nous était défavorable. Nous avons dénoncé cette situation depuis 2018. De plus, le calcul des heures supplémentaires des ouvriers ne respecte pas le code du travail du Sénégal," explique El Malick Gningue, porte-parole des délégués sur les ondes de la Zik Fm.



Malgré ces tensions, le collège des délégués reconnaît les efforts de la direction de SGO, qui avait commencé à intégrer la prime de production et l'augmentation annuelle dans l'assiette de calcul. Toutefois, ils critiquent la direction pour son refus d'intégrer l'indemnité compensatrice des avantages en nature dans leurs valeurs nominales depuis 2022. À cet égard, le collège a sollicité l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Kédougou, qui a émis un avis technique favorable à l'intégration de ces avantages dans le calcul des heures supplémentaires.



Face à l'échec des tentatives de conciliation, le collège des délégués a décrété une grève illimitée pour exiger le respect de l'accord d'entreprise.