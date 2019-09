Perturbations dans la distribution d’eau dans certains quartiers de Dakar: La SDE évoque l’installation progressive de la chaleur

L’approvisionnement en eau potable est perturbé depuis quelques jours dans certains quartiers de la région de Dakar. En effet, l’installation progressive de la chaleur a entrainé une forte demande qui n’est pas couverte par la capacité de production existante malgré le fonctionnement optimal des ouvrages.



Cela se traduit par des situations allant des baisses de pression à des manques d’eau dans les zones de Dakar ville et Banlieue ainsi que Rufisque La Sénégalaise Des Eaux a mobilisé toutes ses ressources 24H/24H, mis en place un dispositif renforcé de camions citernes et opère des manœuvres en permanence pour atténuer les désagréments causés aux populations.



La Sénégalaise des Eaux espère que ces mesures permettront de limiter les nuisances pour ses clients et regrette cette situation indépendante de sa volonté. Un numéro vert 800 00 11 11, est mis à la disposition des clients pour plus d'informations.