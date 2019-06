Pétro-Tim-Oustaz Adama Seck: « Le geste d’Aliou Sall est insignifiant »

Noyé par BBC dans l’affaire Petro-Tim, Aliou Sall, frère du Chef de l’Etat Macky Sall pose sa main sur le Coran et jure n’être en rien sur ce présumé scandale Petro-Tim. Un geste botté en touche par Oustaz Adama Seck, qui soutient que l’acte du maire de Guédiawaye est insignifiant aux yeux de la religion islamique.



«En ce qui concerne le fait de jurer, comme ce qu'a déjà fait Aliou Sall, pour ce qui concerne la jurisprudence islamique, nous ne connaissons nulle part qu’on peut mettre notre main sur un Saint Coran pour dire que je suis innocent de quoi que ce soit. Pour que ce soit acceptable d’abord, il faut jurer devant Dieu et dire ‘’Bilahi Walahi Wa Talahi’’, c’est ce qu’on a appris dans la jurisprudence islamique et la charia », martèle Oustaz Adama Seck.



Même si certains Sénégalais restent convaincus par Aliou Sall, bon nombre de personnes restent sceptiques quant à son geste et l’invitent à travers les réseaux sociaux, à se présenter devant la justice avec des preuves pour justifier son innocence, rapporte Walf Radio.