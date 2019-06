Pétrogaz - Ousmane Cissé Apr: "Je ne comprends pas le silence de certains de nos partenaires politiques"

L’affaire présumée de corruption dans laquelle Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, serait impliquée n’a pas laissé indifférent l’ex-patron des Mines et de la Géologie. Ousmane Cissé, face à ses militants hier, est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il conçoit comme un "silence bavard" de certains responsables du parti par rapport à cette question qui est posée. Pour le Coordinateur Communal de l’Apr à Kébémer, c'est le Président Macky Sall qui est visé.



« Je ne comprends pas le silence de certains de nos partenaires politiques. Le silence bavard de certains responsables du parti par rapport à cette question qui est posé. Aujourd’hui quand on vise une personne qui est proche du président de la République, c’est viser le Président. C’est pourquoi je demande de façon spontanée, à ce que des comités soit mis en place, pour sauvegarder les acquis du président de la République », tonne Ousmane Cissé.



Pour lui, il s’agit de mettre en cause tout ce qui a eu comme acquis social, économique, la paix, la stabilité. « Les gens doivent savoir que le pays est un pays stable, calme, mais entouré d’autres pays qui connaissent des situations assez difficiles sur le plan sécuritaire. Si le pétrole ou le gaz n’est pas exploité, c’est le Sénégal qui va perdre. Nous avons aujourd’hui besoin suffisamment de ressources, de réserves, pour mettre notre pays sous la rampe de lancement. Avoir des ressources financières importantes pour que les investissements en cours ou à venir puissent trouver un financement et aller le pays de la dette et des emprunts étrangers », dit-il.



Interpellé sur l’exploitation minière, Ousmane Cissé à indiqué que : « L’exploitation artisanale de l’or à toujours était un problème. C’est un problème qui est presque mondial. Je viens d’une rencontre hier, à Paris qui porte sur cette question. Vous allez partout, dans les autres pays d’Afrique, ou ailleurs, ils ont tous le même problème. C’est des questions de santé, de sécurité, des questions sociales liées au mauvais traitement des enfants des femmes, la prostitution, la drogues, le blanchiment d’argent, qui posent beaucoup de problèmes aux Etats ».