Pétrole sénégalais: Remus Horizons PCC Ltd se positionne avec 210 millions de dollars australiens

FAR Ltd., Melbourne, a reçu une proposition de rachat en espèces de 210 millions de dollars australiens du fonds d'investissement privé Remus Horizons PCC Ltd. Dans un communiqué FAR annonce que la proposition n'est pas une offre juridiquement contraignante et que les termes de la proposition sont encore incertains.



Remus, un fonds réglementé par la Commission des services financiers de Guernesey dans les îles anglo-normandes, a déclaré dans sa correspondance avec FAR que le prix représente une prime par rapport au remboursement en espèces par action qui existerait si FAR devait conclure la vente à Woodside Petroleum de ses 15 % d'intérêt dans les holdings Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep (RSSD) (y compris le champ Sangomar) au large du Sénégal.



Woodside a anticipé la vente des intérêts de FAR Ltd au Sénégal à ONGC Videsh Vankorneft de l'Inde pour 45 millions de dollars américains au début de décembre. Les conditions de la proposition de Remus incluent le report de l’assemblée des actionnaires de FAR convoquée pour examiner la vente de la RSSD à Woodside, l’accès à une gestion satisfaisante et à des informations relatives au projet RSSD, et aucune proposition supérieure n’émerge.



Remus est prêt à discuter d'un prêt d'un montant maximal de 50 millions de dollars à FAR à compter de la date d'une offre contraignante afin que FAR puisse honorer ses obligations de financement envers son intérêt pour le projet RSDD, a déclaré FAR dans son communiqué rapporté par la revue Oil Gas Journal.