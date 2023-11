Petronor Vs Etat du Sénégal sur l'exploitation de blocs pétroliers: le CIRDI déboute la filiale

African petroleum Sénégal limited, une filiale de Petronor, avait attaqué l'État du Sénégal devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi). Ladite filiale réclamait la paternité des licences Sénégal offshore sud profond et Rufisque offshore suite à la manifestation d'intérêt de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen).



Libération, dans son édition de ce samedi 25 novembre, informe que le tribunal arbitral a rejeté la totalité des demandes du plaignant qui réclamait un dédommagement en plus du maintien des licences. Déboutée, la filiale devra payer 90% des frais du Cirdi et des frais de justice engagés par l'État, soit 3 millions de dollars.



A souligner tut de même que la filiale Petronor a annoncé un recours après le verdict.