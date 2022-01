Pfizer va investir 520 millions d'euros sur 5 ans en France

Il a ajouté que Pfizer s'apprête à confier au sous-traitant pharmaceutique français Novasep, sur son site de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), une partie de la production mondiale du principe actif de sa pilule anti-Covid. Pfizer a indiqué que les activités de transfert technique, de développement et d’installation des équipements sur ce site commenceront aussi tôt que possible.



Le laboratoire s'est également engagé à travailler avec les établissements de santé en France dans le but d'augmenter significativement le recrutement de patients dans ses essais cliniques au cours des cinq prochaines années.