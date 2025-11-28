Réseau social
Photo officielle du Président de la République déchirée : Mouhamed Bachir Sylla envoyé en instruction
Mouhamed Bachir Sylla, le jeune homme qui a déchiré la photo officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été déféré au parquet avant d’être placé sous instruction par le juge du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis. Cet acte, largement relayé sur les réseaux sociaux, a été considéré comme « une atteinte à un symbole de l’autorité de l’État. »
 
La procédure a été engagée à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre. Après son audition, le parquet a décidé de le déférer, estimant que les faits nécessitaient l’ouverture d’une information judiciaire. 
Vendredi 28 Novembre 2025 - 18:36


