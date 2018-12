Pierre Goudiaby Atépa remercie ses militants pour les signatures et dépose sa candidature

Le leader du mouvement "Sénégal REK" a, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, annoncé avoir acquis le nombre de signatures requises pour parrainer sa candidature à l'élection Présidentielle de 2019. Dans le même document, Pierre Goudiaby Atépa informe avoir déposer celle-ci au Conseil constitutionnel.

"Mes chers parrains, massif et sans mélange, votre soutien a permis de rendre le souhaitable possible. Grâce à vos parrainages autant nombreux que spontanés, nous avons réussi à déposer notre candidature, votre candidature, à l’élection présidentielle du 24 février 2019, auprès des autorités compétentes", a-t-il écrit dans ledit communiqué



L'architecte a ensuite félicité ses soutiens et militants pour cette "première victoire qui reste une continuation de notre pacte de gagner pour le Sénégal".



Pour finir, Atépa est convaincu qu'il sortira vainqueur des prochaines joutes électorales, si ses partisans maintiennent et renforcent l'unité autour de sa personne. "En restant ensemble, nous allons remporter la victoire finale pour le bénéfice exclusif du peuple sénégalais, notre raison de vivre. Ce peuple qui nous a tout donné et auquel nous devons tout. Nous savons pouvoir compter sur votre fidélité, votre temps et votre engagement comme vous l’avez démontré avec vos parrainages", a-t-il dit.