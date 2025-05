Pikine : Trois (3) étrangers arrêtés pour trafic de Kush

Le Commissariat d’Arrondissement de Pikine a procédé à l’interpellation de trois (03) individus de nationalité étrangère pour trafic drogue (Kush), a annoncé la Police nationale.



Ces interpellations sont consécutives à la mission de sécurisation nocturne. En effet, l'attention des éléments a été attirée par une certaine odeur provenant d'une maison en barack près de la station Bada LÔ. Sur ces entrefaites, les éléments de la Brigade de Recherche ont procédé à la perquisition d’usage qui a permis de surprendre les mis en cause en train de fumer. La fouille minutieuse des lieux s’est soldée par la découverte de soixante-cinq (65) petits sachets en plastique contenant de l’herbe verte supposée être du Kush en sus de soixante-dix (70) képas de Kush.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête suit son cours afin d’identifier et d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.