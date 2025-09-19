Pikine : deux individus interpellés après une tentative de vol violent à la Technopole

Une tentative de vol a failli virer au drame sur la route de la Technopole à Pikine (banlieue dakaroise). Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la Police nationale, "deux individus" ont été interpellés par les forces de l’ordre pour "tentative de vol en réunion, commise de nuit avec violence et mise en danger de la vie d’autrui".



L’affaire remonte dans la nuit du 16 au 17 septembre 2025, lorsqu’"une victime circulait à moto" et a été "attaquée par deux individus qui tentaient de lui arracher son engin". En cherchant à se défendre, la victime a perdu le contrôle de sa moto et a chuté, subissant "un traumatisme crânien". Elle a été "rapidement évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’Hôpital Principal de Dakar".



Grâce à une intervention rapide, les agents du "Commissariat Central de Guédiawaye, en faction au rond-point des cimetières, sont intervenus en premier et ont interpellé les deux suspects, retrouvés dissimulés dans les buissons". L’un des agresseurs présentait "une blessure au pied droit" et a été diagnostiqué avec "une fracture du tibia droit" après avoir été conduit à l’hôpital de Pikine. "Inconscient au moment de son interpellation", il n’a pas encore pu être interrogé.



"Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours", précise la Police nationale, qui rappelle sa mobilisation pour la sécurité des citoyens.