Pikine: le danseur Aziz "Dabalaa" et son colocataire retrouvés morts dans leur appartement

Un incident tragique a secoué la commune de Pikine Technopole. Abdoul Aziz Ba, plus connu sous le nom "Aziz Dabalaa," a été retrouvé mort, hier-mardi dans la soirée, dans son appartement avec son colocataire qui serait son frère. D'après les informations « le célèbre danseur aurait été égorgé dans sa chambre. »



Les corps ont été découverts et évacués par la police et les sapeurs-pompiers. Les autorités ont indiqué que le crime pourrait avoir été commis depuis dimanche dernier, laissant supposer que les victimes ont passé plusieurs jours sans que personne ne s'aperçoive de leur disparition.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Les forces de l'ordre s'efforcent de recueillir des indices et de déterminer les motifs de ce double homicide.