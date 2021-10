Pikine: le préfet sort un arrêté portant interdiction des matchs de Navetanes au-delà de 19 heures

Le Préfet de Pikine a sorti ce vendredi 15 octobre 2021 un arrêté portant interdiction de la programmation et du déroulement des Match de football du Championnat national populaire « Navétanes » au-delà de 19 heures.



Les raisons évoquées par l’autorité administrative sont « la prévention de troubles à l’ordre public et la sécurisation des personnes et de leurs biens ».



Le document souligne que tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni de peines pouvant aller jusqu’à la suspension pure et simple des activités « Navetanes » dans le département. (Document).