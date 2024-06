Pikine : un marrabout arrêté pour "viol et actes contre nature" sur des garçons de 9 á 10 ans

Ch. A. Ba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté par la police de Thiaroye. Il est accusé "d’actes contre nature et viols présumés sur des gamins de 9 et 10 ans".



Selon le journal Les Echos qui donne l'information, le présumé prédateur sexuel louait des vélos à des garçons, vers les années 2020 avant de se reconvertir dans les chants religieux.

Il avait échappé à une première plainte suite à de graves accusations d’un mineur âgé de 10 ans, informe le canard.

Dans sa lettre plainte, le garçons retraçait le film de l'horreur qu'il a vécu.

A l'en croire, le marabout l’avait attiré dans la chambre de son ami vendeur de café pour passer á l'acte. « Il s’est d’abord mis à poil et en a fait pareil pour moi. Ensuite, il s’est allongé sur le lit ». Il l'a ensuite invité à "se coucher sur lui et me frotter contre son corps". Pris de panique, le jeune garçon «s'exécute».

Malgré la gravité des faits, l’affaire a été réglée à l’amiable, informe le journal.

C'est à la veille de la Tabaski célébrée le 17 juin dernier, qu'un des élèves du marabout débale tout á sa mère. L'enfant révèle á cette dernière que son maître est un "homosuel".

La dame qui pousse un cri, minimise la déclaration de son enfant.



Heureusement, le père qui a tout entendu, informe á son tour le délégué du quartir.

Ce dernier interroge l'enfant qui finit par tout lui avouer.

Une plainte a été déposée aprés que les accusations du gamin ont été confirmées par un de ses camarades qui n'est autre que le fils du délégué du quartier.

Conduits á l'hôpital aprés l'ouverture d'une enquête, tous les garçons ont été consultés par un gynecologue. Les résultats du certificat médical concluent à des «déchirures anales».

Le mis en cause a été aussitôt cueilli. Déféré vendredi, au parquet il est poursuivi "pour acte contre nature, incitation à la débauche, détournement de mineur, pédophilie et viol commis sur des mineurs".

Son épouse n’a pas tardé à demander le divorce, renseigne Les Échos.

La ville de Pikine, dans la banlieue dakaroise, semble être le terrain où s'activent les prédateurs sexuels. Après le scandale impliquant un communicateur traditionnel, une nouvelle affaire de "viol" secoue cette localité. Un marabout-répétiteur de chants et poèmes religieux, est á l'origine de ce nouveau scandale.