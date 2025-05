Foot : Le RC Lens fonce sur Habib Diallo pour le mercato d'été

Après deux saisons passées en Arabie Saoudite, Habib Diallo pourrait bien retrouver les pelouses de Ligue 1. L'attaquant sénégalais, qui évolue actuellement à Damac FC, est dans le viseur du RC Lens pour le mercato estival. Le club nordiste, à la recherche d'un renfort offensif d'expérience, aurait coché le nom de l'ancien buteur de Metz et Strasbourg.



Malgré son exil au Moyen-Orient, Diallo n'a rien perdu de sa superbe. Cette saison, il affiche un bilan honorable de 7 buts et 3 passes décisives. En France, entre 2013 et 2023, l'international sénégalais a inscrit 111 buts et délivré 28 passes décisives, une statistique qui témoigne de son efficacité devant les cages.



Convoité par Brest l'été dernier, Diallo continue de séduire les écuries françaises. Le RC Lens, qui ambitionne de renforcer son attaque pour jouer les premiers rôles en 2025-2026, serait prêt à entamer les discussions. Un retour en Ligue 1 qui ravirait sans doute les supporters lensois...et les fans des Lions de la Téranga !