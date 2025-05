Mystique, mercure et fausse identité : deux frères sénégalais établis en Italie grugés de 23 millions de F Cfa

La police de Zac Mbao (banlieue dakaroise) a mis hors d’état de nuire un vaste système d’escroquerie orchestré par un individu se faisant passer pour un agent de la Division des investigations criminelles (DIC) et un marabout. Selon L’Observateur, les deux complices auraient extorqué plus de 23 millions de FCFA à des émigrés sénégalais en Italie.



Le principal accusé, O. Diop, un vigile de 31 ans, aurait utilisé un uniforme volé à son logeur, un sous-officier de police, pour se faire passer pour un enquêteur de la DIC. En collaboration avec un marabout identifié sous les initiales S.S., il promettait à ses victimes une richesse rapide grâce à des prières occultes.



C’est via Facebook que O. Diop repérait ses cibles, principalement des émigrés en quête de réussite financière. L’un d’eux, M. D., tomba dans le piège : convaincu que le marabout pouvait « multiplier son argent » grâce à du mercure et de l’encens, il envoya des fonds à plusieurs reprises.



De retour au Sénégal avec son frère et 23,5 millions de FCFA, M. D. rencontra le faux policier et le marabout. Lors d’un rituel aux Almadies, ils remirent 20 millions à S.S. Devant l’absence de résultats, l’un des frères repartit en Italie, tandis que l’autre, sous l’emprise de « sortilèges », donna encore 3,5 millions.



« Le marabout m’a fait inhaler un parfum… Depuis, je lui obéis aveuglément », confia la victime aux enquêteurs, ajoutant que O. Diop se prétendait intouchable en raison de ses supposées fonctions policières.



Après la disparition du marabout, M. D. porta plainte. O. Diop fut arrêté à la Cité Police et avoua son implication. Une perquisition permit de saisir l’uniforme volé, des accessoires policiers et 1,2 million de FCFA en liquide.



Déféré au parquet pour "escroquerie, usurpation de fonction et association de malfaiteurs", le faux agent reste en détention. Le marabout S.S., en revanche, est toujours en fuite.