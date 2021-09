Plage Petit Mbao: 142 kilos de brown venus de la Casamance saisis par la Su

142 kilogrammes de Brownn (drogue) ont été saisis au niveau de la plage de Petit Mbao, commune d'arrondissement de Pikine. Le colis, venu de la Casamance, dans le sud du pays, a été intercepté par la Sûreté urbaine (Su) mardi, vers les coups de 5 heures du matin.



Trois (3) individus ont été arrêtés, rapporte Libération qui donne l’information dans son édition de ce mercredi. Il s’agit de Souleymane Traoré (menuisier demeurant à Thiaroye), Ibrahima Diallo (menuisier demeurant à Petit Mbao), et Biabé Diagne (pêcheur, habitant à Mbour).



Les mis en cause sont poursuivis pour détention et trafic de chanvre indien. Arrêté en premier à Gueule-Tapée (Dakar), Souleymane Traoré a avoué aux policiers qu’il devait recevoir une forte quantité de chanvre indien à la plage de Petit Mbao.



Invité à joindre son fournisseur, Traoré a été très coopératif. En complicité avec les limiers, il a donné rendez-vous à ces deux présumés complices qui ont débarqué à petit Mbao avec le colis par voie maritime. Ils ont été aussitôt interpellés.