Plainte contre Sonko: Me Abdou Dialy Kane pour défendre Adji Sarr

Tout comme le leader du parti "Pastef les patriotes" Ousmane Sonko qui a commis les ténors du barreau, Adji Sarr également prépare sa défense.



Selon nos confrères du journal "Les Echos", qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, Me Abdou Dialy Kane a été commis pour défendre, la masseuse de "Sweet Beauty" qui a porté plainte à la Section de recherches, vendredi dernier, contre Ousmane Sonko, pour "viols répétitifs et menaces de mort".



A noter que l'avocat Me El Hadji Diouf s'est proposé pour défendre la plaignante Adi Sarr.