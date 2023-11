Plainte de Mame Mbaye Niang : le PDG d' Allô Sénégal » et Cie placés sous mandat de dépôt

Arrêtés depuis samedi par la DIC puis déférés lundi, les agents du site « Allô Senegal » Après une déclaration dans une émission diffusée, en direct sur leaweb télévision «Allo Sénégal» , le jeudi 09 novembre 2023 ils ont été édifiés sur leur sort. Il est noté dans la lettre de plainte que Ndeye Astou Bâ , Papa et Daouda Sow ont tenu des propos, « extrêmement diffamatoires » contre le Ministre Mame Mbaye Niang . Ces propos, qualifiés de « virulents », accusent le Ministre du Tourisme d’avoir « couché avec la petite sœur de sa femme et de l'avoir enceinté ».



L’animateur, Daouda Sow , selon la plainte a traité Mame Mbaye de « thiaga » et de «salopard » qui devrait être « tué » » et «enterré ». Toujours selon la même plainte, ces propos ont été réitérés, par Papa. Estimant que tous ces propos ont été tenus en direct sur Internet afin de toucher le maximum de spectateurs, avec ses photos et celles de son épouse en arrière-plan. Sur ce, Mame Mbaye Niang par la voix de son avocat a décidé de les traîner en justice.