Plainte de Sonko contre Me So dans l'affaire Sweet beauté : le procureur actionne la Dic pour audition du plaignant

La Division des investigations criminelles (Dic) s’invite dans l’affaire Sweet beauté suite à la plainte d’Ousmane Sonko contre Me Papa Samba So. En effet, le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar a transmis le dossier aux enquêteurs de la Dic afin qu’ils auditionnent le plaignant, à savoir Ousmane Sonko sur « le procès-verbal ».



Selon « Les Échos » qui donne l’information, Sonko devra être entendu, à charge pour lui de confirmer sa plainte et d'apporter des éléments de preuve, notamment les extraits audio et vidéo qu'il avait promis de joindre.



A la fin de l’audition, le dossier sera à nouveau transmis au Procureur général qui a aussi ordonné aux enquêteurs de le lui retourner quand ils auront terminé leur mission.



Dans sa plainte, Ousmane Sonko a accusé l’avocat d'être un des acteurs du complot dont il se dit victime et qui lui a valu des déboires avec la justice, notamment la procédure initiée par Adji Sarr.



Me So est alors visé pour les infractions pénales telles que : « l'association de malfaiteurs, la tentative d'escroquerie au jugement, l'atteinte à l'administration de la justice, la tentative de corruption active et subornation de témoin ».