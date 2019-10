Plainte déposée contre Tahirou Sarr : un des héritiers de Mbeugour Mbengue dément Me Ousmane Sèye

L’affaire des 94 milliards de F Cfa du Tf 1451/R est loin de connaître son épilogue. Des héritiers du terrain en question démentent Me Ousmane Sèye qui, lors d’une conférence de presse, avait annoncé une plainte contre Tahirou Sarr, pour leur compte. Ils annoncent une plainte contre X.



La famille de Mbeugour Mbengue n'a jamais mandaté à l'avocat Me Ousmane Sèye pour porter plainte contre Tahirou Sarr. C’est ce que informe un des héritiers, Amanekh Mbengue. « Nous ne comprenons pas l'attitude de Me Ousmane Sèye qui n'est pas notre avocat. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre X », avance-t-il dans Walf Quotidien.



Amanekh Mbengue précise que les héritiers entretiennent de très bonnes relations avec Tahirou Sarr. Il déplore que cette affaire, qui est une affaire de famille soit politisée. Se faisant dans la menace, il prévient que : « S'ils ne font pas attention, nous parlerons un jour et la vérité éclatera ».