Plainte du Frapp France dégage sur la mauvaise attribution du marché de l'aide alimentaire : le ministre Mansour Faye est prêt à répondre à l'Ofnac

Le ministre de l'Equité sociale et communautaire, Mansour Faye, a affirmé dans un entretien avec L'Observateur qu'il était prêt à répondre aux organes de contrôle, suite à la plainte déposée par l'activiste Guy Marius Sagna et compagnie sur la mauvaise gestion de l'attribution des marchés l'aide alimentaire.



"Je n'ai rien à cacher. Vous savez, les citoyens ont la possibilité de faire ce que les lois et les règlements leur permettent. Si demain, une telle entité (office national de lutte contre la fraude et la corruption) m'interpelle, je répondrai. Je suis ministre en charge d'une mission bien définie. J'ai le devoir et l'obligation de rendre compte", a réagi M. Faye, par ailleurs beau frère du chef de l'État.



Le ministre a fait savoir qu'il n'a pas encore reçu une notification sur les plaintes déposées contre lui. Il a précisé qu'il n'a absolument rien à se reprocher et fera en sorte d'être toujours en phase avec les lois et règlements du Sénégal.