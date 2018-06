Plaintes : la Banque mondiale et l'Ofnac ont répondu au Collectif des usagers de l'autoroute

Le porte-parole du Collectif des usagers de l’autoroute à péage a déclaré que des avancées ont été notées concernant leur nouvelle plainte. Selon Bassirou Fofana, la Banque mondiale et l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), disent étudier la requête. Les usagers de l’autoroute à péage ont tenu un panel sur la gouvernance du péage.



« Le collectif a essayé de poser des actes notamment au vu de certaines informations dont nous avons à notre possession, saisir certaines juridictions et organismes. C’est en ce sens que nous avons saisi l’OFNAC d’une plainte pour demander d’enquêter sur le montage financier, eu égard aux informations que nous avons de l’Apix vers 2002-2003 dans laquelle on nous parlait d’une autoroute entre Dakar et Thiès pour 120 milliards, ou 150 milliards. Alors qu’aujourd’hui, on nous fait une autoroute entre Pikine et Diamniadio pour 148 milliards », dit-il.



Satisfait, il a déclaré que l’OFNAC qui a répondu favorablement, les a rassurés que leur requête a été bien réceptionnée, et qu’ils vont mener les diligences de cette enquête.



Dans le même sens, le Collectif a saisi aussi la Banque mondiale d’une plainte et que la structure qui est le pendant de l’OFNAC au sein de la Banque mondiale qui s’occupe des questions d’intégrité, de gouvernance, de lutte contre la corruption a répondu en leur disant que : « Le bureau de Dakar nous a transmis votre plainte. Nous sommes en train de l’étudier minutieusement et que dans les jours à venir nous allons vous revenir ».



Le Collectif se satisfait des réponses reçues de la part des institutions saisies, et continue à garder la confiance en attendant que les enquêtes se terminent.