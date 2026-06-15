Plan-Jaxaay : plainte au procureur pour 386 familles spoliées depuis 20 ans

Le collectif des sinistrés des inondations de 2005 à Pikine et Guédiawaye passe à l'action judiciaire en déposant ce matin une plainte devant le procureur de la République. Le collectif exige la restitution de 386 logements situés à Plan Jaxaay, actuellement occupés de force par des tiers communément appelés « Oubi deuk ».





Cette décision fait suite à deux décennies de « promesses gouvernementales sans suite, notamment de la part du ministère de l’Urbanisme ». Le secrétaire général du collectif, Ibrahima Aly, a déploré au micro de la Rfm, « une situation humanitaire lamentable, marquée par la cherté de la vie, des familles brisées par la précarité et le décès de 43 sinistrés qui ont passé les vingt dernières années de leur vie à payer des loyers étouffants ». Le collectif interpelle directement le nouveau gouvernement pour un règlement définitif du dossier.